Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 157 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 157 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince, 14-20 Ağustos'ta il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 404 hususi araç, bin 682 ticari araç ve bin 117 yük nakli yapan araç denetlendi. Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 157 araç trafikten men edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KIRIKKALE