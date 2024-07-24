Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 17-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 10 bin 827 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 139 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17-23 Temmuz'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 10 bin 827 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 139 araç trafikten men edildiği aktarılan açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. - KIRIKKALE