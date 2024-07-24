Kırıkkale'de trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi

Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 139 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 17-23 Temmuz'da il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 10 bin 827 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 139 araç trafikten men edildiği aktarılan açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi. - KIRIKKALE