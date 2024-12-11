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Kırıkkale’de Trafik Denetimleri: 8 Bin 255 Araç Kontrol Edildi

Kırıkkale’de Trafik Denetimleri: 8 Bin 255 Araç Kontrol Edildi
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Kırıkkale'de yapılan trafik denetimlerinde 8 bin 255 araç kontrol edildi, 129 araç kurallara uymadığı için trafikten men edildi. Denetimlerin, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla devam edeceği bildirildi.

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan denetimlerde 8 bin 255 araç kontrol edilirken, kurallara uymayan 129 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 4-10 Aralık tarihleri arasında il genelinde trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde toplam 8 bin 255 araç kontrol edilirken, bunlardan 3 bin 968'i ticari araç, 3 bin 68'i ise yük taşımacılığı yapan araçlardan oluştu. Trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel riskleri önlemek amacıyla yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle işlem yapılan 129 araç trafikten men edildi.

Yapılan açıklamada, trafik kurallarına uyulmasının hem bireysel güvenlik hem de toplumsal huzur açısından büyük önem taşıdığı belirtilerek, denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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