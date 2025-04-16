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Kırıkkale'de Trafik Denetimleri: 65 Araç Men Edildi

Kırıkkale'de Trafik Denetimleri: 65 Araç Men Edildi
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Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, çevreye rahatsızlık veren 65 araç trafikten men edildi. Toplamda 5 bin 412 araç kontrol edildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 65 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale'de 09-15 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 412 araç, 2 bin 170 ticari araç ve bin 439 yük taşıyan araç kontrol edildi. Yapılan uygulamalarda çevreye rahatsızlık vermek gibi çeşitli nedenlerle toplam 65 araç trafikten men edildi. Yapılan açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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