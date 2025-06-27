Kırıkkale'de Trafik Denetimleri: 11 Bin Araç Kontrol Edildi
Kırıkkale'de son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde 11 bin 130 araç kontrol edildi. 119 araç çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle trafikten men edildi.
Kırıkkale'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 11 bin 130 araç denetlenirken, 119 araç trafikten men edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yürütülen denetimlerde 7 bin 269 araç, 2 bin 275 ticari araç ve bin 586 yük taşıyan araç kontrol edildi. Çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle de 119 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa