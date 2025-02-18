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Kırıkkale'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kırıkkale'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Kırıkkale-Çorum D200 kara yolunda meydana gelen kazada un yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü yaralandı, tonlarca un etrafa saçıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, dorsede yüklü tonlarca un etrafa saçıldı.

Kaza, Kırıkkale- Çorum D200 kara yolunun 57. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (52) idaresindeki 42 CUM 01 plakalı Mercedes marka un yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Dorsede bulunan paketler halindeki tonlarca un ise etrafa saçıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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