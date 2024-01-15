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Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

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Kırıkkale'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a mensup bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışma yaptı. Irak uyruklu D.O.S.M. isimli şüpheli, evinde yakalanarak sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu D.O.S.M.'yi şehitr merkezinde kaldığı evde yakaladı. Şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale Irak Göçmen Kaçakçılığı Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Haberler

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