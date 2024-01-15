Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, örgütte faaliyette bulunduğu ve Irak mahkemelerince hakkında arama kararı olduğu tespit edilen Irak uyruklu D.O.S.M.'yi şehitr merkezinde kaldığı evde yakaladı. Şüpheli, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.