Kırıkkale'de Tehlikeli Trafik Manevraları Yapan Sürücü Yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de bir sürücü, trafikte tehlikeli manevralar yaparak bir ailenin can güvenliğini tehlikeye soktu. Olay, araç kamerasına yansıdı ve polis ekipleri tarafından yürütülen operasyonla sürücü yakalandı. Sürücünün daha önce 9 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Kırıkkale'de trafikte tehlikeli manevralar yaparak başka bir araçtaki ailenin can güvenliğini riske atan sürücü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Bir ailenin büyük panik yaşadığı tehlikeli anlar, araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kırıkkale-Çorum D200 karayolunun 12'nci kilometresinde 66 DY 966 plakalı otomobili kullanan E.D. (37), trafikte tehlikeli manevralarla bir ailenin içinde bulunduğu aracın önünü kesti. O anlar, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde görüntüler detaylı şekilde incelendi. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Plaka Tanımlama Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları aracılığıyla aracın plakasını tespit etti. Yapılan teknik takip sonucunda trafik magandası sürücünün Yozgat ilinde olduğu belirlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli sürücü E.D.'yi Yozgat'ta yakalayarak Kırıkkale'ye getirdi. Yapılan incelemede sürücünün 9 ayrı suç kaydının bulunduğu belirlendi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan idari işlemlerde ise sürücüye; trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, trafik güvenliğiyle ilgili yönetmelikte yasaklanmış davranışlarda bulunmak, geçilme kurallarına aykırı davranmak, diğer araçların geçişini zorlaştıracak şekilde aniden yavaşlatmak, karayolunun sağına ve soluna yaklaşırken diğer araçları tehlikeye düşürmek ve keyfi/kasıtlı hareketlerle seyir emniyetini tehlikeye düşürmek maddelerinden toplam 8 bin 306 TL para cezası ve 95 ceza puanı uygulandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
