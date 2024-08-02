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Kırıkkale'de Tehlikeli Motosiklet Sürücülerine Denetim

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Kırıkkale'de trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik denetimler sıkılaştırılıyor. Bir sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı ve gözaltına alındı.

Kırıkkale'de, trafiği tehlikeye atan motosiklet sürücülerine yönelik denetimlerini sıkılaştırırken, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir sürücü ise gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde gerçekleştirdikleri denetimlerle trafiği tehlikeye atan ve çevreyi rahatsız eden motosiklet sürücülerine yönelik sıkı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, şehirdeki birçok noktada kask kullanımı, plaka ve ruhsat kontrolü, egzoz ses seviyesi gibi çeşitli kriterleri denetleyerek kurallara uymayan sürücülere cezai işlemler uyguluyor. Özellikle, yüksek ses çıkararak çevreyi rahatsız eden ve tehlikeli sürüş sergileyen motosikletler trafikten men ediliyor.

Denetimler sırasında, çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen motosiklet sürücüsü Y.İ.K., polisin "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Polis ekipleri, sürücüyü kısa bir takipten sonra Elmadağ ilçesinde gözaltına aldı. Sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan idari işlemler uygulanırken, adli işlem yapılması için Elmadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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