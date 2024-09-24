Kırıkkale'de Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi tefecilik suçuna yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan B.Ö., Y.Ç.Ü. ve E.B. isimli şüpheli şahıslar, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 17 senet ve bazı dokümanlar ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE