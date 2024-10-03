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Kırıkkale'de Taşınma Kavgası Kanlı Bitti: Nişanlısını Vurdu, İntihar Etti

Kırıkkale'de Taşınma Kavgası Kanlı Bitti: Nişanlısını Vurdu, İntihar Etti
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Kırıkkale'de taşınma meselesi yüzünden nişanlısıyla çıkan kavgada, Bahattin Ünlüer nişanlısını tabancayla ağır yaraladıktan sonra çaldığı taksiyle kaçtı ve intihar etti. Nişanlısının durumu kritik.

Kırıkkale'de "taşınma" meselesi yüzünden çıkan kavgada nişanlısını tabancayla ağır yaralayan bir kişi, çaldığı ticari taksiyle olay yerinden kaçtıktan sonra intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Çalılöz Mahallesi 466. Sokak'ta yaşanan olayda, Bahattin Ünlüer ile nişanlısı E.E. (37) arasında taşınma meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle Ünlüer, tabancayla nişanlısını karnından ve kolundan vurdu. Olayın ardından Bahattin Ünlüer, olay yerinden kaçmak için sokakta park halinde bulunan bir ticari taksiyi çaldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa süreli bir kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda aracı durdurdu. Araçtan inen Ünlüer, yanında taşıdığı tabancayla kafasına ateş etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bahattin Ünlüer'i hastaneye sevk etti. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ünlüer kurtarılamadı. Hastanede tedavi altına alınan kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika 3-sayfa Şiddet Hukuk Olay Suç

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