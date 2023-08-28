Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla vuran zanlı tutuklandı
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Kırıkkale'de Kaletepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, tartıştığı kişiyi tabancayla vuran İ.Y. adlı zanlı, tutuklandı. Olayın ardından yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Dün yaşanan olayda, İ.Y. tarafından tabancayla vurulan A.B. hayatını kaybetmişti.
Kırıkkale'de tartıştığı kişiyi tabancayla vuran zanlı, tutuklandı.
Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı A.B'yi (43) tabancayla vuran İ.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İ.Y, dün 1036. Sokak'ta, 5 katlı apartmanın 4. katındaki evinde tartıştığı A.B'yi (43) tabancayla vurmuş, A.B. olay yerinde yaşamını yitirmişti.
Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - 3. Sayfa