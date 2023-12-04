Kırıkkale'de Tarihi Eser ve Uyuşturucu Operasyonu

Kırıkkale'de yapılan operasyonlarda, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, 3 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılarına ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, tarihi eser niteliği taşıyan 3 obje ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince de yapılan operasyonda, 163 gram esrar, 170 adet hap, 12 gram metamfetamin ve 60 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltın alınan 26 şüpheli, ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE