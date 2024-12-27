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Kırıkkale'de Sürücü Hataları Trafik Kazalarına Yol Açtı

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Kırıkkale'de KGYS kameralarına yansıyan trafik kazaları, sürücü hatalarını gözler önüne serdi. Aşırı hız, kontrolsüz kavşak geçişleri ve hatalı sollama gibi nedenler kazalara sebep oldu.

Kırıkkale'de sürücü hataları sebebiyle meydana gelen trafik kazanaları anbean kameralara yansıdı.

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazaları, kent güvenlik yönetim sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Görüntülerde dikkatsizlik ve trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle yaşanan kazalar dikkat çekti. KGYS kameralarınca kaydedilen görüntülerde, sürücülerin aşırı hız, kontrolsüz kavşak geçişleri ve hatalı sollama gibi nedenlerle kazaya sebebiyet verdiği görüldü. Bazı kazalarda araçlar büyük hasar alırken, şans eseri can kaybı yaşanmadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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