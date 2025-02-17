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Kırıkkale'de Son Haftada Yapılan Denetimlerde 14 Aranan Şahıs Yakalandı

Kırıkkale'de Son Haftada Yapılan Denetimlerde 14 Aranan Şahıs Yakalandı
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Kırıkkale'de polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde binlerce kişi ve araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı. Ayrıca, birçok araçta ceza uygulandı ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Kırıkkale'de polis ekiplerince son bir haftada yapılan denetimlerde binlerce şahıs ve araç sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında yapılan denetimlerde 5 bin 153 şahıs ve bin 169 araç sorgulandı. Çalışmalar kapsamında 14 aranan şahıs yakalandı, 92 araca cezai işlem uygulandı. 3 araçta trafikten men edildi. Ayrıca 1 adet tabanca, 7 adet fişek, 61 adet sentetik ecza ve 6,47 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Öğrenci yurtları çevresinde yapılan denetimlerde de 796 şahıs ve 83 araç sorgulanırken, 15 araca cezai işlem uygulandı. Okul önleri ve çevresindeki denetimlerde ise 57 şahsın GBT'si sorgulandı ve 28 araçlarda kontrol edildi.

Öte yandan, 30 metruk bina üzerinde gerekli kontroller yapılarak güvenlik önlemleri artırıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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