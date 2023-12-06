Kırıkkale'de Son Bir Haftada 79 Araç Trafikten Men Edildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan trafik kontrollerinde 12 bin 351 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 79 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale'de son bir haftada yapılan denetimlerde 79 araç trafikten men edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde il genelinde gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 12 bin 351 araç kontrol edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde aralarında çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 79 araç trafikten men edildi. - KIRIKKALE