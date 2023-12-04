Kırıkkale'de Son Bir Haftada 138 Şahıs Hakkında İşlem Yapıldı

Kırıkkale'de son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şahıs hakkında işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, 4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, son bir haftada asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 138 şüpheli şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla şüpheli şahıslar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Operasyonlarda, 4 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Şehir genelinde yapılan kontrollerde de 688 şahıs ve 148 aracın kontrolleri gerçekleştirildi. - KIRIKKALE