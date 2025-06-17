Kırıkkale'de Sokak Satıcılarına Operasyon: 3 Tutuklama
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 10-16 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarının deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, 646 adet sentetik ecza, 161,09 gram sentetik kannabinoid, 2,05 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Operasyonlar çerçevesinde 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE