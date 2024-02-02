Kırıkkale'de Şok Uygulamada 50 Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir şüphelinin gözaltına alındığı "şok" uygulamada 50 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçak içki ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan "şok" uygulamada, durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldı. Ekipler, araçta yaptığı aramada, 50 litre kaçak içki ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan K.K. hakkında adli soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE