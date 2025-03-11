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Kırıkkale'de Sobadan Çıkan Yangında İtfaiye Eri Yaralandı

Kırıkkale'de Sobadan Çıkan Yangında İtfaiye Eri Yaralandı
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Kırıkkale'de bir müstakil evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri yaralanırken, dumandan etkilenen 67 yaşındaki bir vatandaş hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırıkkale'de tek katlı bir müstakil evde sobadan çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri ile 67 yaşındaki vatandaş dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Kaletepe Mahallesi 999. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Bulduk'a ait müstakil evde kömür sobasından yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri C.E.A. ile dumandan etkilenen 67 yaşındaki Bulduk, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından her iki kişi ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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