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Kırıkkale'de Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Silahlı Tehdit Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de silahlı tehdit suçundan 3 yıl hapis cezasıyla aranan H.B. isimli şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Kırıkkale'de "silahlı tehdit" suçundan hakkında 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bahşılı ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan aranan H.B. (45) isimli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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