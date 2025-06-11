Kırıkkale'de Silahlı Saldırı: Hayatını Kaybeden Genç Adam

Kırıkkale'de iki yıl önce bacaklarından vurduğu husumetlisinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 8 Haziran'da Kaletepe Mahallesi Eyüp Sultan Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki yıl önce pompalı tüfekle yaraladığı H.M. ile arasında husumet bulunan M.Ö., sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. H.M., tabancayla Muhammed Özdoğan'a defalarca ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdoğan, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi gören Muhammed Özdoğan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli H.M. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE