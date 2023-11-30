Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırıkkale'de Silahlı Kavga: Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı

30 Kasım 2023 09:24 Son Güncelleme: 09:26 Abone Ol

Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada İ.A. tarafından tabancayla ateş edilen D.C.Y. yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.