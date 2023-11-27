Kırıkkale'de Silahlı Kavga: Yaralanan Kişi Tedavi Altına Alındı
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Kırıkkale'de Güzeltepe Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada K.G. isimli kişi bacağından yaralandı ve tedavi altına alındı. Kavga sonucunda kaçan zanlının arama çalışmaları devam ediyor.
Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Güzeltepe Mahallesi 554. Sokak'ta K.G. (22) ile K.E. arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda K.E, tabancayla K.G'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bacağından yaralanan K.G, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa