Kırıkkale'de silahlı kavga: 2 tutuklama

Kırıkkale'de 4 kişinin yaralandığı silahlı kavga ile ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale'de 8 Şubat günü Kaletepe Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.Z.D., C.Y., M.V.Ö., D.B., V.Ö., S.Y., B.P. ve Y.M.D. emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.P. ve M.V.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRIKKALE