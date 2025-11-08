Kırıkkale'de Silahla Tehdit Suçundan Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, "silahla tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda "silahla tehdit" suçundan aranan F.K. (25) isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince Kırıkkale Adliyesine sevk edilen F.K., hakkındaki hapis cezası 1 yıl 10 ay 15 gün olarak kesinleştiği için çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Keskin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE