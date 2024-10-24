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Kırıkkale'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Tabanca Ele Geçirildi

Kırıkkale'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Tabanca Ele Geçirildi
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Kırıkkale'de jandarma ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 2 şahsı gözaltına aldı. Operasyonda 11 tabanca, 14 şarjör ve 10 silah parçası ele geçirildi.

Kırıkkale'de 11 adet tabancayla yakalanan 2 şahıs, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takip sonucu silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla F.E. (26) ve İ.K. (27) isimli şahıslar gözaltına alındı. Operasyonda, belirlenen ikamette yapılan aramada 11 adet tabanca, 14 adet şarjör ve 10 adet silah parçası ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa Hukuk Suç

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