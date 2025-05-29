Kırıkkale'de Şiddetli Rüzgar Ağaç Devrilmesine Neden Oldu

Kırıkkale'de etkili olan rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, bir evin tandırlık bölümünün çatısına düşerek maddi hasara yol açtı.

Olay, Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli rüzgar etkisiyle devrilen bir ağaç, yanındaki tandırlık yapının üzerine devrildi. Devrilen ağaç çatıda büyük hasara neden oldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak ağacı bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı. - KIRIKKALE