Kırıkkale'de Siber Suçlulara Göz Açtırılmıyor
Kırıkkale'de yapılan siber polis çalışmaları sonucunda 830 vatandaş bilgilendirildi ve çeşitli suçlarla ilgili işlemler başlatıldı.
Kırıkkale'de siber polisi tarafından yapılan çalışmalarla siber suçlularına göz açtırılmazken, 830 vatandaş da bilgilendirildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 23-29 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde, internet ve sosyal medya 108 adet kullanıcısı tespiti yapılırken, 13 adet dijital materyal incelendi, 4 nitelikli dolandırıcılık olayı, 2 bilişim sistemini engelleme, bozma verileri yok etme ve değiştirme olayı ile ilgili işlem başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şüpheli hakkında yasal işlem yapıdı. 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. isimli şüpheli de ekipler tarafından yakalanarak tutuklandı.
SİBERAY projesi çerçevesinde düzenlenen 5 etkinlikte 830 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE