Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen kişilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 22-28 Ağustos tarihleri arasında 91 şahıs tespit edildi, 8 dijital materyal detaylı incelemeye alındı. Operasyonlarda 7 nitelikli dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bunun yanı sıra, siber suçlarla mücadele bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Siberay etkinlikleri kapsamında 400 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE