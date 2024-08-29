Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu: 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. 22-28 Ağustos tarihleri arasında 91 şahıs tespit edildi ve 8 dijital materyal incelenmek üzere alındı. Operasyonlar sonucunda 7 nitelikli dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve banka/kredi kartı kötüye kullanma olayıyla ilgili işlem başlatıldı. Ayrıca, Siberay etkinlikleriyle 400 vatandaş siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirildi.
Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen kişilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sanal ortamda suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, 22-28 Ağustos tarihleri arasında 91 şahıs tespit edildi, 8 dijital materyal detaylı incelemeye alındı. Operasyonlarda 7 nitelikli dolandırıcılık, 2 hırsızlık ve banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olayıyla ilgili işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında, 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bunun yanı sıra, siber suçlarla mücadele bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Siberay etkinlikleri kapsamında 400 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE