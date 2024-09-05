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Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

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Kırıkkale'de yapılan siber suçlarla mücadele operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hırsızlık, dolandırıcılık ve bilişim suçlarına karışan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele ekiplerince, sanal ortamda yapılan çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda, hırsızlık, dolandırıcılık, kredi kartını kötüye kullanma ve bilişim sistemini yok etme gibi çeşitli suçlara karışan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca, SBERAY etkinlikleri kapsamında 300 kişiye siber suçlarla ilgili bilgilendirme yapıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Dolandırıcılık Hırsızlık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk Spor

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