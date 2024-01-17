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Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Operasyonu

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Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan aranan bir hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de siber suçlarla mücadele şubesi ekiplerince gözaltına alınan hükümlü şahıs cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, sanal ortamda dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince, "bilişim sistemleri ve banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası aranan H.A. isimli şahıs, yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından H.A., Keskin F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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