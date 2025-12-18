Kırıkkale'de siber suçlara geçit yok: 4 şüpheliye adli işlem

Kırıkkale'de siber suçların önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 olayla işlem yapılırken, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11-17 Aralık tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, suça yönelik paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 55 kişi tespit edilirken, 20 dijital materyal incelendi. Yapılan çalışmalar kapsamında 4 nitelikli dolandırıcılık, 1 bilişim yoluyla hırsızlık ve 1 adet 7258 Sayılı Kanuna muhalefet suçu olmak üzere toplam 6 olayla ilgili işlem başlatıldı, 4 şüpheli hakkında yasal işlem uygulandı.

SİBERAY faaliyetleri kapsamında ise 980 vatandaş bilgilendirildi. - KIRIKKALE