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Kırıkkale'de Sahte İran Pasaportuyla Yakalanan Afganistan Uyruklu Şahıs Sınır Dışı Edilecek

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Kırıkkale'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında yapılan huzur uygulamasında, sahte İran pasaportu ibraz eden Afganistan uyruklu bir şahıs yakalandı. Şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kırıkkale'de sahte İran pasaportu ile yakalanan Afganistan uyruklu şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında huzur uygulaması gerçekleştirdi. Şehir merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, kimlik kontrolü yapılan Afganistan uyruklu şahsın ibraz ettiği İran pasaportunun sahte olduğu belirlendi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan yasal işlem yapılan şahıs, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Afganistan Kırıkkale İran Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Suç 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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