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Kırıkkale'de Sahte Altınla Vurgun Yapan Üç Dolandırıcı Yakalandı

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Kırıkkale'de sahte altın ile 413 bin liralık dolandırıcılık yapan üç kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Müşteri gibi kuyumcuya gelen kadın sahte bilezik satarak kayıplara karıştı, ardından yakalandı.

Kırıkkale'de sahte altınla 413 bin liralık vurgun yapan üç dolandırıcı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Benzer suçlardan da suç kaydı bulunan zanlılar, tutuklandı.

Olay, Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (47) isimli kuyumcu, müşteri gibi iş yerine gelen Seher K. (24) isimli kadından, gerçeğine benzeyen sahte bir bileziği 413 bin liraya satın aldı. Dolandırıcı kadın, altınları satmasının ardından otomobilde bekleyen Ramazan Ö. (24) ve Ercan A. (26) ile birlikte kayıplara karıştı.

Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu dolandırıcıların Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apart dairede olduklarını tespit etti. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 5 cep telefonu ve bin 415 lira ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile tutuklandı. Vurgunla elde edilen para ise kuyumcuya iade edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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