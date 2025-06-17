Kırıkkale'de Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kırıkkale'de Ruhsatsız Tabanca ile Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
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Kırıkkale'de yapılan operasyonda ruhsatsız tabanca ve fişekler ele geçirilen R.U. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından 1 adet ruhsatsız tabancayla yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçunun önlenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Yapılan çalışma neticesinde R.U. isimli şahsın aracında yapılan aramada 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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