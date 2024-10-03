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Kırıkkale'de Rögar Patlaması: Yangın Çıktı, Araç Zarar Gördü

Kırıkkale'de Rögar Patlaması: Yangın Çıktı, Araç Zarar Gördü
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Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde rögarda meydana gelen gaz sıkışması patlamaya yol açtı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, fırlayan rögar kapağı ise park halindeki bir araca zarar verdi.

Kırıkkale'de rögarda gaz sıkışması patlamaya yol açtı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de rögar içerisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yangın çıktı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 938. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen bir rögardaki gaz sıkışarak patladı. Gaz sıkışmasının yol açtığı patlamanın şiddeti, çevredeki vatandaşlarda büyük korkuya sebep oldu. Patlama sonrasında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama sırasında ise fırlayan rögar kapağı, park halindeki bir araca zarar verdi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa

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