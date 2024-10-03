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Kırıkkale'de Rögar Patlaması: Yangın Çıktı

Kırıkkale'de Rögar Patlaması: Yangın Çıktı
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Kırıkkale'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle rögar patladı, ardından yangın çıktı. Olayda yaralanan olmadı, park halindeki bir araç ise zarar gördü.

Kırıkkale'de rögar içerisinde gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamada yangın çıktı.

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi 938. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen bir rögardaki gaz sıkışarak patladı. Gaz sıkışmasının yol açtığı patlamanın şiddeti, çevredeki vatandaşlarda büyük korkuya sebep oldu. Patlama sonrasında çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama sırasında ise fırlayan rögar kapağı, park halindeki bir araca zarar verdi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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