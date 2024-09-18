Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Polis Ekiplerinden Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Kırıkkale'de Polis Ekiplerinden Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de polis ekipleri, üniversitedeki öğrencilere huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Öğrencilere güvenlik önlemleri ve muhtemel tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kırıkkale'de polis ekipleri, üniversitede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla öğrencilere bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, üniversitede eğitim gören öğrencilerin güven ve huzur içinde eğitimlerini sürdürülebilmesi amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Kampüs alanında kurulan stantlarda öğrencilere, muhtemel olayların önlenmesi ve güvenlik konularında dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı ve broşürler dağıtıldı. Polis ekipleri, öğrencilere terör örgütlerinin hedefi olmamaları ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında yetkililere başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Öğrencilerin güvenli bir eğitim hayatı geçirmeleri için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Güvenlik 3-sayfa Eğitim Güncel Polis

İsrail'den 2. siber saldırı! Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

Lübnan'da iletişim cihazları bir kez daha patlatıldı

 Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak! İsrail telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

İsrail'in telsizleri patlattığı Lübnan'dan ilk görüntüler vahim

 Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi

Narin neden katledildi? Köyünde yapılan araştırma acı gerçeği gözler önüne serdi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek

Dev derbinin hakemi belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18-19 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? 18-19 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Telsiz patlar mı? Telsiz patlaması nedir? Uçakta kavga çıkaran adam kim, tutuklandı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 18-19 Eylül İnegöl, Nilüfer, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Histopatoloji nedir? Histopatoloji neden yapılır? İstanbul İSKİ su kesintisi! 18-19 Eylül Kartal, Sultangazi, Başakşehir, Gaziosmanpaşa su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef eleme adayları kim? 18 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? İZSU İzmir su kesintisi! 18-19 Eylül Bornova, Ödemiş, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Düello kim kazandı? 18 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef MAKARNA düellosunu Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });