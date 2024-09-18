Kırıkkale'de Polis Ekiplerinden Öğrencilere Güvenlik Bilgilendirmesi

Kırıkkale'de polis ekipleri, üniversitede huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla öğrencilere bilgilendirme yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü, üniversitede eğitim gören öğrencilerin güven ve huzur içinde eğitimlerini sürdürülebilmesi amacıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi. Kampüs alanında kurulan stantlarda öğrencilere, muhtemel olayların önlenmesi ve güvenlik konularında dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı ve broşürler dağıtıldı. Polis ekipleri, öğrencilere terör örgütlerinin hedefi olmamaları ve şüpheli durumlarla karşılaştıklarında yetkililere başvurmaları gerektiğini hatırlattı. Öğrencilerin güvenli bir eğitim hayatı geçirmeleri için bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - KIRIKKALE