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Kırıkkale'de Polis Ekipleri Vatandaşları Siber Güvenlik Konusunda Bilgilendirdi

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Kırıkkale'de polis ekipleri, vatandaşları güvenli internet kullanımı, mobil bankacılık ve siber zorbalık konusunda bilgilendirme yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşlara güvenli internet kullanımı, mobil bankacılık işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve siber zorbalık konularında önemli bilgiler aktardı.

Kırıkkale'de polis ekipleri, vatandaşları güvenli internet kullanımı, mobil bankacılık ve siber zorbalık konusunda bilgilendirme yaptı.

Kırıkkaşe İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşları siber güvenlik konusunda bilgilendirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan bilgilendirme kapsamında, vatandaşlara güvenli internet kullanımı, mobil bankacılık işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve siber zorbalık konularında önemli bilgiler aktarıldı. Ekipler, internet ortamında karşılaşılabilecek tehlikelere karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayarak, şüpheli durumlarda Emniyet birimleriyle iletişime geçilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Ayrıca, özellikle mobil bankacılık uygulamalarında dolandırıcılık girişimlerine karşı alınabilecek önlemler detaylı bir şekilde anlatıldı. Siber zorbalıkla mücadele konusunda da farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekipler, bu tür olaylarla karşılaşıldığında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele 3-sayfa 3.Sayfa Teknoloji Güncel Haberler

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