Kırıkkale'de Polis Denetimleri: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı, 40 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan denetimlerde 10 şüpheli gözaltına alındı, çevreye rahatsızlık veren 40 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinin farklı noktalarında son bir haftada yapılan şok uygulamada, 2 bin 937 şahsın GBT'si sorgulandı, 766 aracında genel kontroller gerçekleştirildi. Asayiş olaylarına karıştığı tespit edilen 10 şüpheli de gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, çevreye rahatsızlık veren 40 araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı.

Denetimler sırasında yapılan aramalarda da şüpheli şahısların üzerinde 54 adet sentetik ecza maddesi, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 14 fişek ele geçirildi. - KIRIKKALE