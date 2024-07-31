Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Polis Aracına Arkadan Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına arkadan çarptığı kazada 2'si polis, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de hızını alamayan otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına arkadan çarptığı kazada 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Başpınar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. idaresindeki 06 DR 677 Opel marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen sivil polis aracına çarptı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ile ekip aracında bulunan R.A. ve A.Y. isimli iki polis yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince, alınan yol güvenliğinin ardından kazada kullanılamaz hale gelen araçlar, çekiciyle otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırıkkale İnceleme Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

İsrail ülke genelinde tüm sivil uçuşları durdurdu

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title