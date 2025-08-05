Kırıkkale'de Plakasız Motosikletin Yanında Kaçan Gençler Güvenlik Kamerasında

Kırıkkale'de Plakasız Motosikletin Yanında Kaçan Gençler Güvenlik Kamerasında
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Kırıkkale'de park halindeki plakasız motosikletin yanındaki iki genç, bekçilerden kaçmaya çalışırken güvenlik kamerasına yakalandı. Olayın ardından gençler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkkale'de park halinde plakasız olduğu tespit edilen motosikletin yanındaki iki gencin bekçilerden yaya olarak kaçmaya çalıştığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Yeni Mahalle Plevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle bekçileri devriye sırasında park halinde plakasız iki motosiklet tespit etti. Motosikletin yanında bulunan E.B. (16) ile B.K. (17) isimli gençlerin kimlik kontrolü yapılmak istendiği sırada, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kovalamaca anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kısa sürede yakalanan iki genç, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan gençler hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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