Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı
Güzeltepe Mahallesi'nde park halindeki bir taksi, bilinmeyen bir nedenle kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı.
Güzeltepe Mahallesi 550. Sokak'ta park halindeki 71 T 0169 plakalı bir taksinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
A.B'ye ait olduğu öğrenilen takside çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Otomobilin bagaj kısmına benzin dökülerek ateşe verildiği belirlenen olayla ilgili, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa