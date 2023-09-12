Kırıkkale'de park halindeki taksi kundaklandı

Güzeltepe Mahallesi'nde park halindeki bir taksi, bilinmeyen bir nedenle kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.