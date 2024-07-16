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Kırıkkale'de Park Halindeki LPG'li Otomobil Alev Aldı

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Kırıkkale'de park halindeki bir LPG'li otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de park halindeki LPG'li otomobil alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yeni Mahalle 155. Sokak'ta çıktı. Edinilen bilgilere göre, iki apartman arasındaki otoparkta park edilmiş olan A.A.'ya ait 06 HD 623 plakalı Fiat marka LPG'li otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın tamamını sardı. Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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