Kırıkkale'de Parada Sahtecilik Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, parada sahtecilik suçundan aranan bir şahıs gözaltına alındı. Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kırıkkale'de polis ekiplerince yapılan operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan şahıs gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Operasyonda, "parada sahtecilik" suçundan aranan O.D. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE