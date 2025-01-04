Kırıkkale'de Otoyol Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki Irmak Virajlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.K. idaresindeki 06 HUE 14 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yolcu N.K. hafif yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE