Kırıkkale'de Otomobilde Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yapılan bir uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, koltukların altında gizlenmiş uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca bulundu. 1 şüpheli gözaltına alındı ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de bir otomobilin koltuklarının altında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale- Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada, sürücü ve arka yolcu koltuklarının altına gizlenmiş, 83 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 30 tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.