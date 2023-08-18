Kırıkkale'de Otomobilde Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Kırıkkale'de yapılan yol kontrollerinde durdurulan bir otomobilde 83 adet sentetik uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca bulundu. Şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilin sürücü ve yolcu koltuğunda, 83 adet sentetik uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla denetimler sürüyor. Ankara-Kırıkkale D.200 kara yolu üzerindeki Yahşihan trafik kontrol noktasında denetim yapan jandarma, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Ekipler, otomobilin sürücü koltuğunda ruhsatsız tabanca, arka yolcu koltuğunda da 83 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE