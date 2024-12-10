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Kırıkkale'de Otomobilde Gaz Tüpüyle Çakmak Doldurulurken Patlama

Kırıkkale'de Otomobilde Gaz Tüpüyle Çakmak Doldurulurken Patlama
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Kırıkkale'de bir otomobilde gaz tüpüyle çakmak doldurulması sırasında sigara yakılması sonucu meydana gelen patlamada 3 genç yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırıkkale'de bir otomobilde gaz tüpüyle çakmak doldurulduğu sırada sigara yakılması sonucu patlama meydana geldi. Facianın eşiğinden dönülen şiddetli patlamada 3 genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde çakmak gazı dolumu yapıldı. Dolumun ardından sigara yakılmak istendiği sırada şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sonucunda araçta hasar oluşurken, G.A., T.T. ve K.Ö. isimli 3 genç yaralandı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde muhtemel bir yangın riskine karşı önlem aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre patlamanın, çakmak dolum tüpünden kaynaklandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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